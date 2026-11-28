В связи с последствиями российских обстрелов и повреждениями энергетической инфраструктуры в Киевской и Днепропетровской областях изменили порядок отключений электроэнергии. В части Киевской области ввели чрезвычайные ограничения, а в Днепропетровской области энергетики составляют графики отдельно для каждого дома.

В Киевской области по распоряжению «Укрэнерго» чрезвычайные отключения электроэнергии действуют в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Обычные графики почасовых отключений в этих районах пока не применяются.

Причиной ограничений стали последствия российских атак и перегрузка энергетического оборудования. Вернуться к плановым графикам энергетики рассчитывают, как только это позволит ситуация в энергосистеме.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденного оборудования. В то же время жителей, у которых есть электроэнергия, призывают экономно расходовать свет.

В Днепропетровской области из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных российскими атаками, применять привычные графики по очередям и подочередям пока невозможно.

Поэтому энергетики рассчитывают часы отключений индивидуально для каждого дома. Из-за особенностей подключения к разным линиям электропередачи даже в соседних зданиях свет могут отключать в разное время.

Узнать график отключений можно на официальном сайте ДТЭК «Днепровские электросети» или в чат-боте компании. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома. Графики на следующие сутки публикуются каждый вечер.

В ДТЭК также предупредили, что время отключений может меняться в течение дня. Если «Укрэнерго» обновит распоряжения об ограничении электроснабжения, энергетики соответствующим образом скорректируют графики.

После возобновления подачи электроэнергии потребителей просят подождать не менее 15 минут перед включением мощных электроприборов. Технику рекомендуют подключать постепенно, поочередно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.

Об этом сообщают «Укрэнерго» и ДТЭК.

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