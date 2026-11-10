На границе Черниговской области не наблюдается атак со стороны противника, ситуация на границе с Беларусью спокойная, — ГПСУ

Российские войска не проводят наступательных действий непосредственно на линии границы в пределах Черниговской области. Также не фиксируется активность противника на границе Украины с Беларусью.

«В пределах Черниговской области противник не предпринимает попыток наступательных действий непосредственно по линии границы», — отметил Демченко.

В то же время российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. По словам представителя ГПСУ, чаще всего противник применяет беспилотники, на долю которых приходится большинство атак.

Кроме того, в приграничных районах этих трех регионов фиксируются обстрелы из артиллерии и минометов.

Андрей Демченко также сообщил, что активных действий со стороны Беларуси на общей границе пока не наблюдается.

Несмотря на это, украинские пограничники и соответствующие службы продолжают укреплять оборонительные позиции. Вдоль всей протяженности границы с Беларусью ведутся инженерные и фортификационные работы.

По словам пресс-секретаря, эти меры необходимы для обеспечения надежной обороны на случай кардинального изменения ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В течение последней недели украинские пограничники не фиксировали на территории Беларуси работу ретрансляторов, усиливающих сигнал российских ударных беспилотников Shahed и «Гербера».

Напомним, Беларусь продолжает предоставлять России возможность использовать ретрансляторы для российских беспилотников во время атак на Украину. В то же время, по словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, переброски российских войск на территорию Беларуси не фиксируются.

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