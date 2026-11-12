В Луганской области оккупанты будут судить 17-летнего юношу за подготовку взрыва в школе Северодонецка

На временно оккупированной территории Луганской области российские силовики задержали 17-летнего жителя Северодонецка, которого обвиняют в подготовке взрыва в одном из учебных заведений города. Оккупационный суд принял решение взять несовершеннолетнего под стражу.

По версии российского следствия, в 2023 году несовершеннолетнего якобы завербовали через Telegram для участия в деятельности организации, признанной в России террористической.

Российские силовики утверждают, что парень получал от неизвестных кураторов задания, за выполнение которых ему обещали денежное вознаграждение.

В частности, накануне 9 мая 2026 года он якобы осквернил символику советской победы во Второй мировой войне и заснял свои действия на видео.

Впоследствии, как заявляет Следственный комитет РФ, кураторы якобы поручили подростку организовать взрыв в одном из учебных заведений Северскодонецка.

По утверждению оккупантов, целью нападения должно было стать убийство учеников младших и старших классов. Российское следствие также утверждает, что юноше предоставили инструкции по изготовлению взрывного устройства и конспирации.

В ФСБ заявили, что задержали несовершеннолетнего до реализации предполагаемого замысла.

Оккупационные следователи инкриминируют 17-летнему жителю Северодонецка участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и подготовку теракта.

По ходатайству российского Следственного комитета подростка взяли под стражу. Расследование продолжается.

В то же время российская сторона не раскрывает личность задержанного, название учебного заведения и организации, к которой он якобы принадлежал. Также пока неизвестно, имеет ли несовершеннолетний доступ к независимому адвокату.

Все обвинения в адрес подростка на данный момент основаны на заявлениях российских силовых структур.

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Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее российскому генерал-лейтенанту предъявили обвинение в отдаче приказа нанести ракетный удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. В результате атаки 6 мая 2022 года здание понесло значительные разрушения, а гражданское лицо, охранявшее музей, получило ранение.

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