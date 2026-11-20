На Национальном военном мемориальном кладбище похоронили ещё 18 украинских защитников, имена которых пока не удалось установить. Решение о захоронении приняли Николаевская и Днепропетровская областные государственные администрации. После церемонии работа по идентификации воинов не прекращается.

На Национальном военном мемориальном кладбище состоялась церемония захоронения 18 павших защитников Украины, чьи имена пока остаются неизвестными. Решение о передаче воинов для захоронения на мемориальном кладбище приняли Николаевская и Днепропетровская областные государственные администрации. Церемония прошла с воинскими почестями — в знак уважения к людям, погибшим, защищая Украину.

Проститься с погибшими пришли действующие военнослужащие, ветераны, представители органов государственной власти и духовенства. Участники церемонии почтили память воинов и отдали им последний долг. В пресс-службе НВМК отмечают, что даже после захоронения работа по установлению личностей погибших продолжается. Некоторым защитникам уже удалось вернуть их имена после того, как сначала их похоронили как неизвестных. «На НВМК уже есть защитники, чьи имена удалось установить после того, как их похоронили как неизвестных», — отметили в пресс-службе.

На мемориальном кладбище подчеркивают, что важно не только достойно похоронить каждого погибшего, но и сохранить его имя и личную историю. Это часть национальной культуры памяти и уважения к тем, кто отдал жизнь за Украину. После установления личности погибшего информацию о нём могут уточнить, а его имя — вернуть в мемориальный список. Поэтому захоронение как неизвестного не означает, что поиск родных и установление личности прекращаются.

Национальное военное мемориальное кладбище создано для достойного почтения памяти погибших украинских военнослужащих и других людей, защищавших государство. Каждое такое захоронение напоминает о цене войны и о том, что за каждым неизвестным именем стоит отдельная человеческая история. Об этом сообщила пресс-служба НВМК на официальной странице в Facebook.

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