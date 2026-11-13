В Одесской области задержали бывшего руководителя крымского учебного заведения за сотрудничество с оккупантами

Жителю Евпатории сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. По данным прокуратуры АР Крым и Севастополя, после оккупации полуострова в 2014 году мужчина добровольно остался руководить учреждением внешкольного образования под контролем российской администрации и внедрял стандарты РФ.

По данным следствия, он перевел учреждение на российские образовательные стандарты, адаптировал учебные программы к требованиям оккупационных властей и организовывал внесение изменений в учредительные документы в соответствии с законодательством РФ.

В ходе обучения детям навязывали российские идеологические нарративы, привлекали их к мероприятиям в поддержку оккупации Крыма и встречам с участниками войны против Украины.

В начале ноября 2026 года мужчину задержали в Одесской области, куда он приехал к родственникам. Во время обыска изъяли российские внутренний и заграничный паспорта, электронную технику и средства связи.

Ему инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Суд по ходатайству прокуроров избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Источник: Офис Генерального прокурора

В Николаеве задержали агента ФСБ, который готовил покушение на командира бригады ДШВ.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила завербованного ФСБ военнослужащего, который передавал России координаты украинских военных объектов на южном фронте. Для сокрытия связи с российской спецслужбой агент сменил 77 телефонных номеров и использовал 18 смартфонов.

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