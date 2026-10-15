В оккупированной части Запорожья школьного завхоза приговорили к 13 годам колонии

На временно оккупированной территории Запорожской области российский оккупационный суд приговорил местного школьного работника к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины.

По сообщениям российской стороны, осужденный — житель 1969 года рождения, который работал заведующим хозяйством в одной из школ Токмакского района. Его имя не разглашается.

Оккупационное следствие утверждает, что с февраля 2022 года по июль 2023 года мужчина собирал информацию о расположении российских военных, техники и вооружения, а затем передавал её представителю украинской разведки через мессенджер.

Помимо 13 лет лишения свободы, ему назначили ещё год ограничения свободы. Независимого подтверждения обвинений оккупационных властей нет.

Жительницу временно оккупированной Каменки-Днепровской Запорожской области приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за сотрудничество с российской оккупационной администрацией. По данным прокуратуры, женщина незаконно завладела супермаркетом, участвовала в политических мероприятиях в поддержку России, а впоследствии стала так называемым «заместителем председателя» оккупационного органа власти.

Оккупационный суд в Запорожской области приговорил жителя Мелитополя к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования стал перевод 500 гривен на счет, связанный с Вооруженными силами Украины.

Читай нас в