В Полтавском районе сегодня, 20 ноября, обломки вражеской ракеты упали на открытой местности вблизи жилой застройки. В результате падения прилегающие дома получили частичные разрушения и повреждения.

По его словам, информации о пострадавших пока не поступало.

«На данный момент информации о пострадавших в экстренные службы не поступало», — отметил Виталий Дякивнич.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram.

Российские захватчики с вечера 19 ноября более десяти раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. В результате обстрелов пять человек получили ранения, повреждения получили жилые дома, автомобили, банк, магазин и другие гражданские объекты.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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