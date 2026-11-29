В течение воскресенья, 29 ноября, российские войска наносят удары по Ровенской области, в частности по Сарненскому району. На данный момент известно о 13 раненых мирных жителях, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В области продолжается воздушная тревога.

«На данный момент известно о 13 раненых гражданских лицах, из них 5 — в тяжелом состоянии», — написал он. По словам главы ОГА, под вражескими ударами оказался, в частности, Сарненский район. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Воздушная тревога в Ровенской области продолжается. Александр Коваль призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности и позаботиться о собственной защите. Жителям области следует оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и следить за официальными сообщениями местных властей. О последствиях российских атак сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Оккупанты во вторник, 24 ноября, атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области, в результате чего произошло возгорание одного из помещений.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

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