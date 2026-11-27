На заводе «Хромпик» в Первоуральске Свердловской области РФ возникли проблемы с выплатой зарплат.

В конце октября работники начали жаловаться на задержки выплат: часть персонала получила зарплату за сентябрь, другим, по их словам, задолжали значительные суммы. Один из работников заявил, что ему не выплатили 160 тысяч рублей.

Также люди сообщают об отсутствии зарплаты за октябрь, которую должны были получить 15 ноября.

Параллельно на предприятии начались увольнения. Работников вызывают к руководству и предлагают расторгнуть трудовые договоры по обоюдному согласию сторон, что позволяет избежать выплат, предусмотренных в случае сокращения. Тем, кто отказывается, якобы угрожают дополнительными жесткими проверками знаний по технике безопасности и увольнением по статье. По информации одного из сотрудников, заявления об увольнении уже написали 113 человек.

На заводе подтвердили задержки зарплат, объяснив их сложной ситуацией на рынке, логистическими проблемами с отгрузкой продукции и необходимостью оптимизации производственных процессов.

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