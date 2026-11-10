На Великобурлукском направлении россияне пытаются расширить зону наступления — Трегубов

На Великобурлуцком направлении российские войска пытаются продвигаться в разных направлениях, чтобы усилить вклинение в украинскую оборону.

Ситуация на Великобурлуцком направлении

Так, по словам спикера, российские оккупанты пытаются расширить прорыв на Великобурлуцком направлении. Пока он остается небольшим, однако захватчики активно пытаются продвигаться в разные стороны.

«Мы стараемся делать всё, чтобы им это не удалось, пытаемся противодействовать всеми имеющимися у нас средствами», — подчеркнул Трегубов.

Обстановка на Волчанском направлении

Также пресс-секретарь отмечает, что на Волчанском направлении ситуация относительно стабильна.

«Сейчас россияне пытаются продвигаться в сторону Вильчи и в сторону Волчанских Хуторов, пытаются продвигаться в сторону Белого Колодца и пытаются как-то расширять зону контроля непосредственно вдоль границы», — рассказал он.

Отмечается, что на этом участке фронта наблюдается довольно обширная серая зона и интенсивные боевые действия по сравнению с другими районами. В то же время принципиальных изменений линии разграничения на данный момент нет.

Об этом рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телевидения со ссылкой на Укринформ.



Россияне немного продвинулись в «серой зоне» возле Казачьей Лопани — Трегубов.

DeepState зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении.

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