Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в населенном пункте. Эвакуация касается семей, в которых есть несовершеннолетние дети.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в ходе телемарафона.

Эвакуация касается 80 семей, в которых проживают 85 детей. Всего должны выехать 184 человека.

«Важно не просто помочь людям уехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем совместно с общинами и партнерами», — сказал Семикин в ходе телемарафона.

«Рассчитываем в течение недели выполнить все основные мероприятия», — добавил он.

Украина готовит новые гуманитарные миссии для эвакуации граждан при поддержке Мелании Трамп — Лубинец.

Ранее Лубинец анонсировал дополнительную эвакуацию из Олешек и окрестных сел.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

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