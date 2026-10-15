В Запорожской области объяснили, почему не объявляют принудительную эвакуацию из Беленковской общины

Несмотря на ухудшение обстановки с безопасностью и рост числа российских атак, в Беленковской общине Запорожской области остаются тысячи людей. Запорожская ОГА пока не планирует объявлять принудительную эвакуацию местного населения.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

«Во-первых, мы понимаем, что те, кто хотел, — уже уехали. Но знаем, что в общине остаются тысячи людей. Не существует такой кнопки, которую можно было бы нажать и в один момент провести эвакуацию. Это очень сложный процесс. Даже когда мы объявляем принудительную эвакуацию, находим аргументы, сажаем людей в машину и вывозим — через неделю многие из них возвращаются домой. Принудительная эвакуация предполагает, что в каждый дом должны зайти полиция, волонтеры, поговорить с людьми, объяснить, убедить. Пока есть возможность жить там и не объявлять эвакуацию, мы должны ею воспользоваться», — пояснил он.

Семикин в интервью «Укринформу» отметил, что через две недели ОВА вернется к этому вопросу снова. И тогда уже окончательно будет принято решение о целесообразности эвакуации. По его словам, среди всех прифронтовых общин сегодня самая тяжелая ситуация в поселках Кушугум и Беленькое.

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