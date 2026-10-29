В селе Беленкое Запорожской области российский FPV-дрон атаковал социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска», который перевозил местных жителей в Запорожье. Погибла 74-летняя пассажирка, ещё трое человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

На момент атаки в автобусе находились 23 пассажира и водитель, преимущественно пожилые люди. Водитель получил тяжелые ранения: мужчина 1947 года рождения получил многочисленные осколочные ранения, еще одна женщина пострадала от осколков стекла. Остальные пассажиры получили акубаротравмы.

По словам Каплина, автобус был четко обозначен символикой гуманитарной миссии и надписью «Социальный автобус». Он был единственным транспортным средством, связывавшим село с областным центром после прекращения работы коммерческих перевозчиков.

Раненых эвакуировали правоохранители и военные при поддержке групп воздушного прикрытия из-за угрозы повторных атак беспилотников.

Каплин также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения это была 121-я атака на сотрудников, волонтеров, транспорт и инфраструктуру гуманитарной миссии «Пролиска».

Источник: Евгений Каплин (Facebook).

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