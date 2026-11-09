На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение после очередного отключения электроэнергии

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее электроснабжение, которое было утрачено в воскресенье, 8 ноября, из-за отключения линии напряжением 330 кВ. Это был уже 27-й случай полной потери внешнего электроснабжения станции с начала полномасштабной войны.

«Это положило конец 27-му случаю отключения внешнего электроснабжения станции с начала военного конфликта», — говорится в сообщении агентства.

В МАГАТЭ отметили, что в период отсутствия внешнего питания Запорожская АЭС была вынуждена перейти на аварийные дизельные генераторы, которые обеспечивали электроснабжение необходимых систем станции.

По информации «Энергоатома», 8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС лишилась питания от линии электропередачи 330 кВ «Феросплавная-1». Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неудачной.

Этот инцидент стал уже 16-м случаем полной потери внешнего электроснабжения станции с начала 2026 года.

Запорожская АЭС имеет шесть энергоблоков типа ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт. После оккупации российскими войсками 3–4 марта 2022 года станция прекратила выработку электроэнергии. С 11 сентября 2022 года ЗАЭС не производит электроэнергию.

О возобновлении электроснабжения сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X в ночь на понедельник.

В ночь на 8 ноября Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения. В настоящее время её собственные потребности обеспечивают резервные дизель-генераторы. Это уже 16-й случай полной потери внешнего питания ЗАЭС с начала 2026 года.

Ранее эксперт заявил, что Россия может пытаться вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить население не только без электроэнергии, но и без других жизненно необходимых коммунальных услуг. Специалист также обнародовал возможный план отключения Украины от атомных электростанций.

В результате очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру более 600 тысяч потребителей в Днепропетровской области остались без электроэнергии. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов.

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