В результате российских атак в Житомирской области за последние сутки пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Под ударами оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.

«За прошедшие сутки враг атаковал объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома в Житомирском и Коростенском районах. В результате российских атак пострадали два человека. Один человек госпитализирован в медицинское учреждение. Уничтожены гражданские автомобили, повреждены частные жилые дома. Все пожары, возникшие в результате вражеских ударов, ликвидированы подразделениями ГСЧС», — написал Виталий Бунечко в пятницу утром в Telegram.

В результате обстрелов уничтожены гражданские автомобили и повреждены частные дома. Все пожары, возникшие после российских ударов, спасатели ГСЧС ликвидировали.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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