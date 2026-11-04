Над Украиной сбили российский дрон с фишинговым QR-кодом и агитационными листовками

Вечером 4 ноября Силы беспилотных систем сбили над Украиной российский беспилотник типа «Шахед». Помимо боевой части, дрон нес агитационные листовки с фишинговым QR-кодом.

«Террор тыловых городов матушки дополняется ещё и «психологической заботой»: сбитый над Украиной вечером 4 ноября «Шахед-агитатор» нес в Киев подстрекательские агитматериалы, да еще и с ловушкой киберфишинга при переходе по QR-коду», — отметил Бровди.

По его словам, «вечером возле боевых позиций бойцов 427-й отдельной бригады СБС «Рарог» был сбит российский беспилотник, который вместе с боевой частью нес и пачку агитационных листовок от врага».

«Самое время червям раскачивать Украину информационно-психологическими операциями, в момент, когда общество торпедируется вбросами, вперемешку греховного с праведным», — отметил Бровди.

По его информации, с начала месяца, по состоянию на 18:20 среды, 4 ноября, СБС уничтожили 2630 единиц живой силы врага.

Бровди подчеркнул, что «на фотографиях QR-код намеренно размыт из соображений безопасности. Если найдете такую листовку, — не сканируйте. С высокой вероятностью это вражеская ловушка для похищения ваших данных или заражения смартфона вирусом».

Об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди сообщил в Facebook.

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