24 ноября в сети обратили внимание на некролог российского офицера Александра Цулина, ранее служившего на корвете Черноморского флота РФ «Меркурий». В сообщении о его гибели указано, что он скончался 21 ноября во время выполнения боевого задания в районе ливийского города Бенгази. Находился ли Цулин на борту корвета во время атаки и связана ли его гибель с этим ударом, пока точно неизвестно.

Речь идет об Александре Вячеславовиче Цулине, 1984 года рождения. Он имел звание капитана 3-го ранга и служил в Черноморском флоте России. Согласно информации, обнародованной в феврале 2025 года, Цулин занимал должность заместителя командира корвета «Меркурий» по работе с личным составом. Тогда он был представлен именно как офицер этого корабля.

В некрологе, появившемся в сети, указано, что российский военный погиб 21 ноября 2026 года во время «выполнения боевой задачи» в районе Бенгази — города на востоке Ливии. Других подробностей об обстоятельствах его гибели в сообщении не приводится.

Что известно об атаке на «Меркурий»

Корвет «Меркурий» находился в ливийском порту Бенгази. В ночь на 22 ноября на корабле произошел взрыв. По предварительным выводам властей восточной Ливии, причиной могла стать атака морских беспилотников. 23 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что Силы обороны совместно с СБУ провели операцию вблизи Бенгази. По данным украинской спецслужбы, для поражения российских целей было задействовано семь беспилотных морских катеров. Одной из целей стал корвет «Меркурий», который, по сообщению СБУ, был уничтожен.

Президент Владимир Зеленский также заявил об успешном поражении корабля. По его словам, российский корвет затонул. Эту информацию подтверждали и спутниковые снимки, на которых было видно, что значительная часть судна оказалась под водой. В то же время сообщение о гибели Цулина требует отдельного подтверждения. В некрологе указана дата 21 ноября, тогда как взрыв на «Меркурии» произошел в ночь на 22 ноября. Поэтому пока нет достаточных оснований утверждать, что офицер погиб именно на борту корвета в результате этой атаки.

Если связь между гибелью Цулина и поражением корабля подтвердится, это может стать одним из первых публично известных свидетельств о гибели конкретного российского военнослужащего в ходе этой операции. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Спутниковые снимки порта Бенгази в Ливии от 23 ноября показали последствия поражения российского сухогруза MV ANGARA и корвета «Меркурий». На снимках судно MV ANGARA стоит в северной части порта, из его носовой части поднимается дым.

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