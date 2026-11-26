По данным Генштаба ВСУ, с начала месяца потери российских войск составили 55 629 военнослужащих. Этот показатель стал антирекордом для армии РФ за весь период полномасштабной войны.

«Такого количества потерь за месяц у оккупантов ещё не было за всю полномасштабную войну. А до конца ноября ещё пять дней», — прокомментировали в Генштабе.

Предыдущий «рекорд» принадлежал октябрю 2026 года, когда враг потерял 54 400 человек. Ноябрь превзошел его досрочно, отметили в Генштабе, поэтому итоговые данные будут еще выше.

В среднем враг ежесуточно теряет более 2 200 военных, то есть около 93 каждый час.

«За этими цифрами стоит ежедневная работа украинских воинов на всех направлениях. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и другие срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить всё более высокую цену за свою вооружённую агрессию», – подчеркнули в Генштабе.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 2 319 российских оккупантов.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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