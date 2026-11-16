Оккупанты атаковали пищевое предприятие в Кировоградской области, два человека получили травмы

Российские оккупационные войска в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по объекту пищевой промышленности в Александрийском районе Кировоградской области, в результате чего пострадали два человека.

«Под вражеской атакой — одно из пищевых предприятий в Александрийском районе. На данный момент известно о двух пострадавших», — сообщил в своем Telegram-канале начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Источник: Telegram-канал начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, нанесли удар по Балаклее Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо получили ранения и получают медицинскую помощь.

Утром 16 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК на севере Одесской области. В результате атаки более 52,2 тысячи семей остались без электроснабжения, также повреждена производственная площадка компании.

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