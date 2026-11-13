Оккупанты начали систематически обстреливать спасателей, расчищающих завалы в Комышувасе

В Комышувасе Запорожской области продолжается разбор завалов укрытия, разрушенного российскими оккупантами. На данный момент известно о более чем 55 погибших. Спасательная операция затрудняется неблагоприятными погодными условиями и постоянными атаками российских войск.

По его словам, работы на месте трагедии не прекращаются, несмотря на то, что там постоянно идет дождь. Кроме того, проведению гуманитарной операции активно препятствуют российские оккупанты.

«Россияне мешают проводить эту гуманитарную операцию почти каждый день. Спасатели, следственно-оперативная группа, полицейские, подразделения ГСЧС — все подвергаются обстрелам со стороны россиян с применением FPV-дронов», — рассказал следователь.

Он подчеркнул, что российские атаки на спасателей носят систематический характер. По словам представителя СБУ, оккупанты целенаправленно наносят удары по людям, работающим на месте трагедии.

«Буквально сегодня вечером колонна сотрудников ГСЧС возвращалась с места происшествия, их автомобили были поражены FPV-дронами. В очередной раз спасатели получили ранения. За прошедшую неделю это уже третье или четвёртое нападение. Всего уже более пяти служебных автомобилей с опознавательными знаками ГСЧС были поражены на месте событий, где продолжается разбор завалов», — отметил следователь УСБУ в Запорожской области.

Таким образом, во время ликвидации последствий российского удара под угрозой находятся не только пострадавшие, но и спасатели, полицейские и следователи, работающие на месте разрушенного укрытия.

Об этом в эфире «Армия TV» рассказал Алексей, следователь УСБУ в Запорожской области.

Напомним, в Комышувасе Запорожской области после трёх дней поисковых работ обнаружили тела ещё двух человек, погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Также на месте атаки нашли фрагменты тел погибших.

Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комышувашской школы социальной реабилитации в Запорожской области. Это государственное учреждение, где обучались дети в возрасте от 11 до 14 лет, нуждавшиеся в особых условиях воспитания. Решение было принято на фоне российских атак на Комышуваху, где 2 ноября оккупанты разрушили другую школу — гимназию «Джерело», которая в то время использовалась в качестве убежища и гуманитарного центра.

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