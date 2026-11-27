Российские войска на фронте начали активно использовать новую китайскую цифровую систему связи Ascent.

Об этом сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как «Флеш».

По его словам, специалистам массово присылают фотографии неизвестных видеопередатчиков с четырьмя антеннами для идентификации оборудования. Система Ascent разработана командой, которая ранее создала Walksnail, однако новая технология существенно отличается от предыдущей.

Оборудование использует чипсет Artosyn ARLink AR8030, закрытый протокол связи и шифрование AES-256 для защиты передачи данных.

«Флеш» отмечает, что появление таких систем свидетельствует о постепенном уходе аналоговой видеосвязи на поле боя в прошлое.

Источник: Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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