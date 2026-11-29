Российские войска более 20 раз нанесли удары беспилотниками по шести районам Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В Синельниковском районе под обстрелами оказались райцентр, Николаевская и Богиновская общины, где были повреждены станция технического обслуживания, автомобили, сельскохозяйственное предприятие и частный дом.

Кроме того, в Каменском поврежден объект инфраструктуры, в Кривом Роге пострадал и загорелся частный дом, в Павлограде повреждены автомобили, в Терновской общине — гаражи, а в городе Самаре горели гаражи и автомобили. В Никопольском районе российские войска атаковали райцентр, а также Марганецкую и Покровскую общины.

Источник: сообщение в Telegram начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

.

Читай нас в