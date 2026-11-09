Оккупанты более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области, ранен один мирный житель
В течение дня 9 ноября российские оккупационные войска более 40 раз обстреляли три района Днепропетровской области с использованием беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов в Никопольском районе ранения средней степени тяжести получил 68-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу.
В регионе повреждены учебное заведение, автомобиль, частные дома, объекты инфраструктуры, а также складские помещения и погрузчик в Синельниковском районе, где возник пожар.
«Один человек получил ранения. Более 40 раз враг атаковал три района с помощью беспилотников и артиллерии», — сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Источник — Александр Ганжа в Telegram.
В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.