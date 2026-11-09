Оккупанты более 40 раз наносили удары по Днепропетровской области, ранен один мирный житель

В течение дня 9 ноября российские оккупационные войска более 40 раз обстреляли три района Днепропетровской области с использованием беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов в Никопольском районе ранения средней степени тяжести получил 68-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу.

В регионе повреждены учебное заведение, автомобиль, частные дома, объекты инфраструктуры, а также складские помещения и погрузчик в Синельниковском районе, где возник пожар.

«Один человек получил ранения. Более 40 раз враг атаковал три района с помощью беспилотников и артиллерии», — сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Источник — Александр Ганжа в Telegram.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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