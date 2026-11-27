За прошедшие сутки, 26 ноября, российские оккупанты продвинулись вблизи села Петропавловка Купянского района Харьковской области. По данным OSINT-проекта DeepState, общая площадь захваченной врагом территории на Купянском направлении составляет 8 кв. км, а Петропавловка перешла в серую зону.

«Враг продвинулся вблизи Петропавловки», — сообщается в Telegram-канале проекта в четверг вечером.

На картах проекта видно, что враг продвинулся к востоку от села в сторону Купянска, а сама Петропавловка, которая до этого преимущественно контролировалась Силами обороны, полностью оказалась в «серой зоне».

Площадь оккупации за последние сутки увеличилась на 8,29 кв. км, так называемый район проникновения (серая зона) — еще на 3,68 кв. км.

От Петропавловки до Купянска около 8 км, но это не самая близкая к городу линия фронта.

На других направлениях фронта за сутки изменений не наблюдалось.

Как сообщалось, днем ранее враг продвинулся вблизи села Рай-Александровка Краматорского района Донецкой области, захватив 0,95 кв. км, а днём ранее — на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, захватив 5,51 кв. км.

Об этом сообщает OSINT-проект DeepState.

Российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи населенных пунктов Воздвижовка и Белогорье.

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Константиновки и села Червоное.

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