Оккупанты расширяют военную базу на территории бывшей фабрики «Roshen» в Мариуполе, — Андрющенко

Российские войска расширяют военную базу на территории бывшей кондитерской фабрики Roshen и торгового центра в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Военный объект расположен среди гражданской застройки города.

По словам Андрющенко, сначала на этой территории обустроили небольшой пункт отдыха для российских военных. Однако впоследствии объект начал превращаться в полноценную базу постоянной дислокации.

«Начиналось всё с небольшого пункта отдыха. Теперь, по нашим наблюдениям, объект превращается в базу постоянной дислокации прямо среди гражданской застройки города. По имеющейся информации, здесь преимущественно размещаются подразделения, связанные с обслуживанием БПЛА и противодействием дронам», — говорится в сообщении.

Андрющенко также подчеркнул, что российские войска в очередной раз используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, подвергая дополнительной опасности жителей окружающих кварталов.

«Мариупольцы имеют полное право требовать вывода военных из жилых районов. И именно оккупанты будут нести ответственность за последствия своего решения разместить военных среди гражданского населения», — резюмировал руководитель Центра изучения оккупации.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на месте как минимум семи снесенных многоэтажек строят коммерческий жилой комплекс. Местные жители, которым обещали компенсационные квартиры за утраченное жилье, остались без крова, тогда как новую недвижимость, по данным городских властей, приобретают российские силовики и чиновники.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские силовые органы привлекают украинских школьников в кадетские классы Росгвардии и Следственного комитета РФ с целью их дальнейшей интеграции в оккупационную систему.

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