В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области. В результате вражеского авиаудара погиб мужчина 1949 года рождения, ещё один человек получил ранения.

По предварительной информации, повреждены как минимум четыре многоэтажных и шесть частных жилых дома, а также автомобили.

Источник: сообщение начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.

В Славянске Донецкой области российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль сотрудников «Донецкоблгаза». Газовики выехали на место по аварийной заявке, когда их автомобиль попал под удар.

Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

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