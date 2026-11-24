В оккупированном Крыму представители транспортных компаний призвали создать трёхмесячные запасы продовольствия из-за риска затруднений с перевозками по трассе Р-280 «Новороссия», которая пролегает через временно оккупированные территории Украины и служит основным сухопутным коридором на полуостров.

По данным перевозчиков, из-за активных атак беспилотников по автотранспорту желающих перевозить грузы в Крым становится всё меньше, а стоимость рейса одной фуры из Москвы выросла с 250 тысяч рублей (около 3 тысяч долларов) до 1 миллиона рублей (более 12,1 тысячи долларов). Участники рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации зимой до конца февраля или начала марта, поскольку из-за непогоды грузовики не смогут преодолевать опасные участки на скорости 130–140 км/ч и станут более легкими мишенями для дронов.

В то же время Крым критически зависит от поставок продовольствия из России, поскольку обеспечивает себя мясом лишь на 25%, а молочной продукцией — на 35%, тогда как собственное производство многих товаров на полуострове считается нерентабельным. Логистические трудности усугубились после того, как весной ВСУ установили огневой контроль над трассой Р-280 с помощью дронов средней дальности, 16–17 ноября вывели из строя Крымский мост, обрушив часть автомобильного полотна, одну из арок и повредив железную дорогу, а также наносят удары по мостам в Ростовской области, в частности по переправе через реку Миус, разрушение которой удлинит сухопутный маршрут в Крым на 58 километров.

Источник: ForPost.

Напомним, после атак на Крымский мост в Севастополе возник ажиотаж на автозаправочных станциях. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.

В оккупированном Крыму ввели ограничения на электроснабжение: без света остались десятки населенных пунктов.

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