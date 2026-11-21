Утром 21 ноября российские военные нанесли удар с помощью беспилотника по Корабельному району Херсона. Число пострадавших в результате вражеского удара возросло до трёх человек.

«Около 6:30 российские военные атаковали с помощью дрона Корабельный район Херсона. Пострадала местная жительница. В результате атаки 53-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение левого бедра», — говорится в сообщении.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация в Telegram.

Несмотря на постоянные обстрелы, в Херсоне до сих пор проживают 65 тысяч человек.

В Херсонской области в результате атак России погиб один человек, шестеро ранены.

РФ обстреливает Херсон кассетными снарядами и дистанционно минирует кварталы.

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