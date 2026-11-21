Оккупанты нанесли удар с помощью дрона по Херсону, число раненых возросло
Утром 21 ноября российские военные нанесли удар с помощью беспилотника по Корабельному району Херсона. Число пострадавших в результате вражеского удара возросло до трёх человек.
«Около 6:30 российские военные атаковали с помощью дрона Корабельный район Херсона. Пострадала местная жительница. В результате атаки 53-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение левого бедра», — говорится в сообщении.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация в Telegram.
Несмотря на постоянные обстрелы, в Херсоне до сих пор проживают 65 тысяч человек.
В Херсонской области в результате атак России погиб один человек, шестеро ранены.
РФ обстреливает Херсон кассетными снарядами и дистанционно минирует кварталы.