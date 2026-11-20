В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

«Враг вновь атаковал Коростенский район Житомирской области. Под ударами оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Повреждено здание одного из предприятий», — сообщил чиновник.

По его словам, известно об одном пострадавшем в результате вражеских ударов, которого госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Спасатели потушили все очаги возгорания, несмотря на то, что их работу осложняла постоянная угроза повторных ударов.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Россия атаковала Житомирскую область и повредила вокзал и супермаркет, вспыхнули пожары.

Россия атаковала промышленный объект в Житомирской общине.

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