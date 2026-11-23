Вечером 23 ноября российские войска нанесли удар по дачному кооперативу в Космическом районе Запорожья. В результате атаки пострадали шесть человек, также повреждено более 30 автомобилей.

Россияне нанесли удар по дачному кооперативу в Космическом районе Запорожья.

В результате атаки повреждено хозяйственное здание, возник пожар.

По предварительным данным, ранены два человека.

ОБНОВЛЕНИЕ

«Вечером 23 ноября россияне атаковали Запорожье: в результате авиаударов, по предварительным данным, ранены 6 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Одна из авиабомб попала рядом с девятиэтажным домом. В результате обстрела повреждены более 30 автомобилей на территории гаражного кооператива.



По другому адресу удар пришелся по садовому товариществу — загорелась крыша дома. Спасатели ликвидировали пожар.



Психологи ГСЧС оказали помощь 14 гражданам, в том числе четырём детям. На месте работали все экстренные службы», — сообщили в ГСЧС.

Об этом сообщил председатель ОГА Михаил Семикин.

Российский обстрел Запорожья унес жизнь мужчины.

Россия массированно атаковала Запорожье, число пострадавших возросло до 43.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.