Оккупанты истощают запасы пресной воды в Крыму, полуостров превращается в солончак

Российская оккупационная политика приводит к усугублению водного и экологического кризиса в Крыму. Полуостров стремительно теряет стратегические запасы пресной воды, а попытки компенсировать ее дефицит за счет подземных источников грозят истощением водоносных горизонтов, засолением почв и опустыниванием территорий.

По данным ГУР, оккупационная администрация пытается преодолеть нехватку воды путем наращивания её добычи из подземных источников. Однако такая практика нарушает естественный водный баланс полуострова, способствует проникновению соленой воды в пресноводные резервуары и создает долгосрочные экологические угрозы.

В начале октября 2026 года средний уровень наполнения водохранилищ Крыма составлял около 45%. Такого показателя удалось достичь благодаря сравнительно обильным осадкам и таянию снега зимой и весной.

Больше всего выросли запасы водохранилищ естественного стока. По состоянию на 9 октября в них накопилось 148,4 млн кубометров воды — более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако с началом засушливого сезона запасы вновь начали уменьшаться. Естественное пополнение водоемов уже не компенсирует объемы потребления.

Ежедневно в водохранилища с естественным стоком поступает примерно 138 тысяч кубометров воды, тогда как общие расходы составляют 455 тысяч кубометров. Из этого объема:

81% используется для водоснабжения;

19 % теряется из-за испарения и просачивания в грунт.

Таким образом, вода расходуется более чем в три раза быстрее, чем пополняется.

Ещё более сложной остаётся ситуация с наливными водохранилищами, наполнение которых зависит от внешних источников. В начале сентября 2026 года их совокупные запасы составляли около 35 млн кубометров, а уже в начале октября сократились до 31,6 млн кубометров. Всего за месяц эти водоемы потеряли примерно 10% запасов.

В ГУР сообщают:

«Ежедневно из наливных водохранилищ в совокупности отбирается около 72 тыс. куб. м, из которых около двух третей используется для нужд водоснабжения, треть — испаряется или впитывается в почву. Приток воды в наливные водохранилища практически не фиксируется. Это обусловлено маловодностью источников пополнения, в частности, Белогорского и Тайганского водохранилищ, а также в целом сезонным снижением уровня воды».

Показательным примером является Межгорное водохранилище, которое заполнено лишь на 0,2 % от проектного объема. Фактически оно уже не способно полноценно выполнять функцию источника водоснабжения.

Кроме того, даже наличие воды в водоемах не гарантирует возможности её эффективного использования. Когда уровень существенно падает, водозабор затрудняется из-за заиления, а качество воды в придонных слоях ухудшается.

Таким образом, временное увеличение запасов после осадков не решило системной проблемы. Водоснабжение Крыма всё больше зависит от нестабильных природных условий и резервных источников, которые также истощаются.

Ситуацию дополнительно усугубила утрата возможности полноценно использовать Северо-Крымский канал. После того как в июне 2023 года российские войска разрушили плотину Каховской ГЭС, Каховское водохранилище исчезло, а канал лишился основного источника наполнения.

Из-за отсутствия необходимого гидростатического давления, заиления водозаборов и повреждения гидротехнической инфраструктуры возможности эксплуатации канала существенно ограничены.

Магистральная часть канала и его северная ветка до Джанкоя остаются без воды. В то же время восточную ветку оккупационная администрация использует для транспортировки воды из артезианских скважин в направлении Феодосии и Керчи.

В ГУР объясняют, что такая схема имеет существенный недостаток:

«Впрочем, такая схема имеет принципиальный недостаток. Северо-Крымский канал проектировался для транспортировки больших объемов днепровской воды. Использование этой инфраструктуры для перекачки значительно меньших объемов подземных вод сопровождается огромными потерями — из-за испарения и фильтрации теряется до 40–45 % воды, транспортируемой по каналу».

В результате значительная часть дефицитной воды не доходит до потребителей. Чтобы компенсировать потери, оккупантам приходится увеличивать водозабор, создавая дополнительную нагрузку на подземные источники.

Именно артезианские скважины стали одним из главных резервов, с помощью которых российская администрация пытается поддерживать водоснабжение полуострова.

По состоянию на начало октября 2026 года общий объем воды, добытой из трех основных водозаборов — Нежинского, Просторненского и Новогригоровского, — составил 19,6 млн кубометров.

По данным украинской разведки, интенсивное использование подземных ресурсов может иметь серьезные долгосрочные экологические последствия.

Чрезмерная откачка воды снижает уровень водоносных горизонтов и создает условия для проникновения соленой воды в пресноводные подземные резервуары. Особенно уязвимы прибрежные районы, где нарушение естественного водного баланса ускоряет засоление подземных источников.

Таким образом, проблема уже не ограничивается нехваткой пресной воды: ухудшается качество самих водных ресурсов. На восстановление таких источников могут потребоваться десятилетия, а в отдельных случаях оно может оказаться практически невозможным.

Повышенная минерализация и жесткость воды также негативно влияют на водопроводные сети, насосное оборудование и другую коммунальную инфраструктуру, состоянием которой оккупационная администрация должным образом не занимается.

В ГУР отмечают, что российские оккупанты фактически создали замкнутый круг: дефицит поверхностных вод вынуждает увеличивать добычу из подземных источников, истощение скважин ухудшает качество воды, а значительные потери при транспортировке требуют еще большего водозабора.

Наиболее сложная ситуация с водоснабжением сохраняется в восточной части оккупированного Крыма. Этот регион в значительной степени зависит от переброски воды через систему Северо-Крымского канала.

Оккупационная администрация уже ввела там режим жесткой экономии пресной воды и ограничивает её подачу, в частности для промышленных и рекреационных объектов. Во время засух, аварий на водопроводах или критического сокращения запасов отдельные населенные пункты вынуждены получать воду автоцистернами.

Перспектив существенного улучшения ситуации в условиях российской оккупации пока нет. По данным ГУР, проекты строительства новых водохранилищ остаются преимущественно пропагандистскими заявлениями Кремля. У них нет ни необходимого финансирования, ни реальных перспектив реализации.

К тому же такие проекты не дают ответа на главный вопрос: откуда брать воду для наполнения новых резервуаров.

Последствия водохозяйственной политики российских оккупантов могут оказаться гораздо более масштабными, чем перебои с водоснабжением.

Как поясняется в исследовании, снижение уровня подземных вод и рост их минерализации создают угрозу вторичного засоления почв, деградации сельскохозяйственных земель и нарушения природных экосистем.

«В засушливых районах Крыма такие процессы особенно опасны. При длительном дефиците пресной воды и накоплении солей ранее продуктивные почвы теряют плодородие, а отдельные территории приобретают признаки солончаков — государство-агрессор Россия фактически опустынивает временно оккупированный Крым», — утверждают в ГУР.

Вместо системного управления водными ресурсами оккупационная администрация пытается покрывать текущий дефицит за счет истощения стратегических природных запасов полуострова.

Если такая практика будет продолжаться, Крым рискует столкнуться не только с хронической нехваткой пресной воды, но и с длительной деградацией земель и водных экосистем, подытожили в украинской разведке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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