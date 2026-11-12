Оккупанты меняют тактику штурмов на Ореховском направлении: что происходит

На Ореховском направлении российские войска продолжают интенсивные атаки, при этом постоянно меняя тактику ведения боевых действий. Вблизи Орехова оккупантов бросают в штурм прямо с колес. По словам военных, российские пехотинцы часто дезориентированы, не понимают, куда двигаться, и просто блуждают.

По его словам, на этом направлении оккупанты увеличили количество небольших штурмовых групп. Также возросло количество применений FPV-дронов.

«Враг осуществляет свои инфильтрационные действия практически круглосуточно. Даже днём пытаются каким-то образом продвинуться дальше. Причём мы видим, что это совершенно новые люди, которых отправляют в штурм прямо с колёс. Поскольку они дезориентированы, они не понимают, куда им идти, они блуждают. Это позволяет нам легче поражать их нашими дронами», — отметил начальник отдела связи 118-й отдельной механизированной бригады.

Враг меняет тактику. Так, сейчас он увеличил применение КАБ, которые сбрасывают от 12 до 30 в сутки. Также появились группы пилотов, специализирующиеся на дистанционном минировании территории с помощью FPV-дронов.

«Сначала сбрасывали так называемые „лепестки“ — противопехотные мины, а сейчас всё более крупные взрывные устройства, замаскированные под какие-то ветки и другие незаметные для человеческого глаза предметы. Увеличилось количество „молний“, которые враг использует также в качестве носителей. На них он запускает по одному FPV-дрону для нанесения ударов по глубинным объектам нашей логистики», — рассказал Дмитрий Пелих.

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Об этом в эфире «Армия TV» рассказал Дмитрий Пелих, начальник отдела коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады.

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