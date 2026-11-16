Оккупационные власти Крыма опасаются новых ударов после атаки на Крымский мост — Атеш

Представители оккупационной администрации на полуострове ожидают новых атак и жалуются на нехватку средств противовоздушной обороны. По данным партизанского движения «Атеш», они также выражают недовольство действиями Москвы.

По информации агентов движения, работающих в одной из оккупационных администраций, последний удар по Крымскому мосту серьезно встревожил местных гауляйтеров.

Они считают, что атака на переправу и недавние удары Сил обороны Украины по трем мостам вдоль трассы Р-280 в Ростовской области являются частями одной спланированной операции.

По мнению оккупационных чиновников, эти атаки могут быть не последними, а впереди российскую инфраструктуру ждут еще более серьезные последствия.

В то же время представители администрации жалуются на острую нехватку средств ПВО. По данным «Атеш», их не хватает даже для защиты района Крымского моста. Местные чиновники не сомневаются, что новые удары по объекту возможны.

В то же время оккупационное руководство выражает недовольство тем, что Россия не может одинаково надежно прикрыть все важные объекты. Речь идет, в частности, о нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и Крымском мосте.

«Среди чиновников звучат предположения, что высшее руководство РФ не осознает реальную ситуацию на местах — в Москве якобы не знают ни о дефиците топлива, ни о критических перебоях с электроснабжением», — добавили в «Атеш».

Единственным выходом из ситуации местные руководители считают перемирие. В то же время они понимают, что не обладают достаточным влиянием, чтобы донести эту позицию до российского диктатора Владимира Путина.

Как утверждают в «Атеш», сообщать ему плохие новости стало опасно. Из-за этого оккупационные чиновники опасаются открыто говорить о проблемах, с которыми сталкиваются на местах.

Ранее в администрации Путина отреагировали на удары ВСУ по Крымскому мосту и признали наличие повреждений.

Напомним, что в ночь на 16 ноября российское Минобороны сообщило о перехвате 1336 украинских беспилотников над территорией РФ, оккупированным Крымом и акваториями двух морей.

Также поступала информация, что 16 ноября Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

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