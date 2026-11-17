Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине назвала российский авиаудар по школе в Комышувасе одним из самых смертоносных нападений на гражданское население с начала полномасштабной войны. По данным украинских властей, в результате удара погибли 72 человека, ещё четверо числятся пропавшими без вести. ООН уже подтвердила, что десятки погибших были гражданскими лицами, собравшимися в школе для получения гуманитарной помощи.

По данным миссии, 2 ноября российские войска нанесли авиаудар по зданию школы в Комышувасе на юго-востоке Украины. Несколько авиабомб попали непосредственно в здание, в частности в подземное укрытие. В тот момент там находились местные жители, пришедшие за гуманитарной помощью. 16 ноября украинские власти сообщили, что в результате атаки погибли 72 человека. Еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Мониторинговая миссия ООН продолжает проверять информацию о погибших, в частности их личности и статус. В то же время уже удалось подтвердить, что десятки жертв были гражданскими лицами. Среди них — местные жители, сотрудники местной администрации и экстренных служб. В миссии подчеркнули, что удар по Комышувасе стал одной из самых смертоносных атак для гражданского населения за всё время полномасштабного вторжения России.

Отдельно в докладе обратили внимание на общий рост числа погибших и раненых среди гражданского населения в Украине. По данным ООН, за первые десять месяцев этого года погибло больше мирных жителей, чем за весь 2025 год. В то же время в 2025 году число погибших гражданских лиц также было выше, чем годом ранее.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль призвала мир не привыкать к количеству жертв российской войны. «За первые десять месяцев этого года погибло больше гражданских лиц, чем за весь 2025 год, когда, в свою очередь, погибло больше гражданских лиц, чем в предыдущем году. Мир не должен привыкать к тому, сколько гражданских жизней в Украине уносит эта война», — заявила Белль.

В ММПЛУ сообщили, что впоследствии обнародуют отдельные выводы относительно российского удара по Комишувасе. В настоящее время миссия продолжает собирать и проверять информацию об обстоятельствах удара и погибших людях. По общим данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 17 994 мирных жителя. Еще 57 854 человека получили ранения.

Эти цифры охватывают подтвержденные ООН случаи гибели и ранения мирных жителей. Реальное число жертв может быть больше, ведь не все случаи удалось проверить, в частности на территориях, где продолжаются боевые действия или которые находятся под российской оккупацией. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ), обнародованном во вторник.

Поисково-спасательные работы на месте российского удара по поселку Комишуваха Запорожской области, нанесенного 2 ноября, официально завершены, а число погибших возросло до 72 человек.

Напомним, в Комышувахе Запорожской области обнаружили тела ещё двух человек, погибших в результате российского авиаудара 2 ноября. Также на месте атаки нашли фрагменты тел погибших.

Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комышувакской школы социальной реабилитации в Запорожской области. Это государственное учреждение, где обучались дети в возрасте от 11 до 14 лет, нуждавшиеся в особых условиях воспитания. Решение было принято на фоне российских атак на Комышуваху, где 2 ноября оккупанты разрушили другую школу — гимназию «Джерело», которая в то время использовалась в качестве убежища и гуманитарного центра.

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