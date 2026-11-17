В течение суток 16 ноября российские войска атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

По словам Федорова, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Кроме того, зафиксировано 18 авиационных ударов по Запорожью, Балабино, Жовтенькому, Одаровке, Новоалександровке, Блакитному, Запорожцу, Таврийскому, Юлиевке, Крутому Яру, Славному, Жовтой Кручи, Никольскому и Васиновке.

По информации Ивана Федорова, 673 беспилотника различной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Кушугум, Малокатериновку, Речное, Тернуватое, Беленькое, Григоровку, Магдалиновку, Веселянку, Запорожец, Запасное, Райское, Рождественку, Новояковлевку, Червоноднепровку, Новофедоровку, Косинцево, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Плавни, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Омельник, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Новое Запорожье и Староукраинку.

Также российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Магдалиновку.

Ещё 171 артиллерийский удар пришёлся на Малокатериновку, Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Новояковлевку, Рождественку, Косинцево, Григоровку, Степногорск, Приморское, Плавни, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Копани, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Новопавловку, Червоную Криницу, Омельник, Староукраинку, Долинку, Ровно и Новое Запорожье.

За сутки поступило 194 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей, добавил Иван Федоров.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

Российские войска вечером 16 ноября нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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