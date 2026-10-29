Партизаны вывели из строя электрооборудование комбината по производству ракетного топлива в России

Движение «АТЕШ» заявило о выводе из строя электрооборудования комбината «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ. Предприятие специализируется на производстве ракетного топлива и имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

Комбинат «Каменский» обеспечивает электроэнергией предприятие военно-промышленного комплекса, выпускающее твёрдое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» и других, а также для авиационных систем.

Отмечается, что повреждение распределительного узла создает локальные проблемы для работы предприятия и требует времени на ремонт оборудования.

«Такие инциденты неизбежно вызывают сбои в производственных цепочках и вынуждают заводских специалистов заниматься восстановительными работами вместо выпуска продукции», — пишут партизаны.

Также подобные точечные удары в тылу затрудняют логистику и работу предприятий, задействованных в обеспечении российской армии.

«Мы продолжаем выявлять и использовать уязвимости в тыловой инфраструктуре, которая работает на войну», — добавили в «АТЕШ».

Ранее партизаны «АТЕШ» уничтожили башни связи оккупантов в Белгородской области РФ.

Также агенты военного движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» вывели из строя башню связи с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы возле села Подгорное в Россошанском районе Воронежской области РФ. Ликвидация этого объекта критически снизила возможности оккупантов по мониторингу пространства и блокированию сигналов в регионе.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о диверсии на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их данным, поврежден грузовой тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов. Инцидент, как утверждают партизаны, нарушил снабжение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

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