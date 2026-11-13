Пятеро детей пострадали в результате российского удара по жилому дому в Запорожье

В пятницу, 13 ноября, российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, в том числе двое детей.

Он рассказал, что российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

«В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе. По меньшей мере 4 пострадавших, среди них 2 детей», — отметил Семикин.

Он также опубликовал фото и видео последствий вражеского обстрела, на которых показал, что спасатели спасают жизни не только людей, но и беззащитных животных.

«Спасибо за человечность и неравнодушие», — обратился глава ОГА к спасателям.

Обновлено в 13:00

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек ранены, из них 5 детей.

«На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Количество пострадавших уточняется», — говорится в заявлении.

По одному из адресов российский обстрел повредил квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания. По другому — в пятиэтажном доме повреждены квартиры и фасад.

Россия повредила многоэтажный дом и инфраструктуру Запорожья, пять человек пострадали.

Россияне атаковали Запорожье, ранена женщина и возник пожар

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