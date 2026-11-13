Пятеро детей пострадали в результате российского удара по жилому дому в Запорожье
В пятницу, 13 ноября, российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека, в том числе двое детей.
Он рассказал, что российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.
«В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе. По меньшей мере 4 пострадавших, среди них 2 детей», — отметил Семикин.
Он также опубликовал фото и видео последствий вражеского обстрела, на которых показал, что спасатели спасают жизни не только людей, но и беззащитных животных.
«Спасибо за человечность и неравнодушие», — обратился глава ОГА к спасателям.
Обновлено в 13:00
В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек ранены, из них 5 детей.
«На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Количество пострадавших уточняется», — говорится в заявлении.
По одному из адресов российский обстрел повредил квартиры в пятиэтажном доме и фасад здания. По другому — в пятиэтажном доме повреждены квартиры и фасад.
Россия повредила многоэтажный дом и инфраструктуру Запорожья, пять человек пострадали.
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