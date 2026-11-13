Во время разбора завалов после атаки россиян в Запорожье погиб спасатель

В Запорожье 13 ноября во время работ по разборке завалов дома, поврежденного в результате российского удара, погиб сотрудник спасательной службы «Кобра». На мужчину обрушилась бетонная плита.



Трагедия произошла на месте разрушений, где спасатели разбирали поврежденные конструкции здания после российского обстрела.

По информации областных властей, во время выполнения работ на сотрудника службы «Кобра» упала бетонная плита. Спасти мужчину не удалось.

«Люди, которые ежедневно рискуют собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности», — говорится в сообщении Запорожской ОГА.

Напомним, что российские оккупанты днем 13 ноября нанесли удар по многоэтажкам в Космическом районе города. Среди пострадавших — шестеро детей.

В пятницу, 13 ноября, российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. В результате атаки пострадали как минимум четверо человек, среди которых двое детей.

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.