17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждение Крымского моста и другие атаки, которые Россия приписывает Украине, не повлияют на повестку дня запланированной встречи лидеров России, США и Китая.

В то же время он не исключил, что атаки могут быть связаны с предстоящими переговорами. Также Песков повторил обвинения в адрес Украины в так называемых «террористических атаках».

По его словам, боевые действия продолжаются, однако повестка дня встречи остается неизменной.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Читай нас в