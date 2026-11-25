Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 25 ноября призвал не обращать внимания на публикации СМИ о гибели более 700 тыс. российских военнослужащих в войне против Украины. Он заявил, что единственным органом, имеющим право обнародовать данные о потерях российской армии, является Министерство обороны РФ.

В то же время российское оборонное ведомство не публиковало обновленной общей статистики погибших военнослужащих с сентября 2022 года, когда тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявлял о 5937 погибших.

Источник: российские СМИ.

В России утечка данных государственного статистического ведомства Росстата государства-агрессора указывает, что с 2022 года в войне против Украины погибли более 450 тысяч россиян. С учетом пропавших без вести эта цифра может достичь 700 тысяч.

Каждые пять минут в войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка базы данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй».

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года по конец сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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