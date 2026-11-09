После ударов по НПЗ «Роснефть» ввела ограничения на продажу топлива по всей России

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела ограничения на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

«Роснефть во всех регионах страны вводит ограничения (30 литров в городе, 50 на трассе)», — сообщили в оперативном штабе региона.

В Забайкальском крае на АЗС компании запретили продавать одному автомобилю более 50 литров топлива. Также не разрешается заправлять топливо в канистры. В столице региона ограничения вступили в силу 8 ноября. При этом ранее, 23 октября, «Роснефть» отменила все лимиты.

Ограничения на автозаправках «Роснефти» также ввели в Бурятии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Евгений Коркин.

Там действуют следующие лимиты:

в городах — до 30 литров бензина и до 50 литров дизельного топлива;

на трассах — до 50 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива.

Аналогичная ситуация сложилась в Красноярском крае. По информации местного профильного чата, ограничения ввели на АЗС «Роснефти» в Лесосибирске. Они также коснулись Красноярска, где при оплате на кассе водителям не отпускают более 30 литров топлива на автомобиль.

Лимиты на продажу бензина и дизельного топлива ввели и на заправках компании в Новосибирске и Новосибирской области. Это подтвердили в региональном Министерстве экономического развития.

Накануне аналогичные ограничения вступили в силу в Карелии. Глава республики Артур Парфенчиков, который 24 октября объявлял об отмене всех лимитов, вновь сообщил об ограничении продажи топлива.

Теперь на АЗС «Роснефти» в городах отпускают не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на автомобиль. На трассах лимиты составляют соответственно 50 и 200 литров. Заправлять топливо в канистры также запрещено.

30 октября Украина возобновила атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России. Удары были приостановлены примерно на две недели после требования президента США Дональда Трампа.

В течение следующей недели под удары попали как минимум семь российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них — предприятия «Роснефти»: Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, один или два завода в Уфе, а также Рязанский и Саратовский НПЗ.

Во время перерыва в атаках российским властям удалось частично стабилизировать ситуацию с поставками топлива на автозаправочные станции. Однако после возобновления ударов проблемы вновь обострились.

В частности, после атаки на НОРСИ в Нижегородской области ввели ограничения на продажу бензина — не более 40 литров на один автомобиль.

Таким образом, дефицит топлива и перебои с его поставками вновь вынуждают российские регионы вводить ограничения на автозаправочных станциях, в частности на станциях крупнейшей нефтяной компании страны.

Об этом заявили в Министерстве экономического развития Забайкальского края.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

Накануне в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

В октябре 2026 года в России задержали или отменили почти 34 тысячи авиарейсов из 69,2 тысячи запланированных. Основной причиной стали регулярные ограничения работы аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

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