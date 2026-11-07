Россияне нанесли удар по ключевому энергетическому объекту с помощью корейской баллистической ракеты — Зеленский

После массированной ракетной атаки на Киев и область 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по итогам российского удара и восстановительным работам. В ударе этой ночью было задействовано 36 ракет, летящих к цели по баллистической траектории.



«К сожалению, сохраняется значительный дефицит перехватчиков для «Пatriot», и помочь его преодолеть могут прежде всего Соединенные Штаты. На всех уровнях ищем способы ускорить поставки, донести до американской стороны необходимые сигналы, чтобы они дали Украине возможность защищать жизни», — сообщил лидер страны.

Он добавил, что в местах попаданий ракет продолжаются экспертизы, и, по предварительным данным, на одном из ключевых энергообъектов, который был поврежден, россияне применили ракеты KN-23, которые производит и поставляет Северная Корея.

«Это ещё одно доказательство того, что глобальные санкционные режимы заслуживают ощутимого ужесточения — против каждого из тех в мире, кто оказывает свои «услуги» по уничтожению жизни», — написал Зеленский.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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