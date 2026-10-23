С начала суток российские войска нанесли 67 авиационных ударов и сбросили 230 управляемых авиабомб. Также противник применил 6743 дрона-камикадзе и 2098 раз обстрелял населенные пункты и позиции украинских военных. Всего за это время на фронте произошло 159 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22:00 23 октября 2026 года.

Где продолжались бои на востоке Украины

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли два авиаудара и сбросили шесть управляемых авиабомб. Кроме того, они 40 раз обстреляли позиции украинских военных и населенные пункты.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал украинские позиции. Российские подразделения пытались продвинуться в сторону Охримовки, Рыбалчино и Чугуновки. Одна из атак на момент публикации сводки еще продолжалась.

На Купянском направлении россияне четыре раза пытались улучшить своё положение. Для этого они проводили штурмы в сторону Подолов и Радьковки.

На Лиманском направлении украинские военные отразили три попытки противника продвинуться. Россияне атаковали в сторону Колодязов, Заречного и Закитного. Один из боев по состоянию на вечер еще продолжался.

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять попыток российских войск продвинуться вперёд. Бои происходили вблизи Озерного, Кривой Луки, Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские войска в течение дня штурмов не проводили.

На Константиновском направлении отражали 20 штурмов

Одним из самых напряжённых участков фронта оставалось Константиновское направление. Там украинские военные отразили 20 российских штурмов.

Противник атаковал в районе Константиновки, а также пытался продвинуться в сторону Дружковки, Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Торецка и Вольного. Три штурмовые операции россиян на момент вечернего сводки еще продолжались.

На Покровском направлении уничтожили технику и пункты управления дронами

На Покровском направлении российские войска совершили 14 атак. Они пытались продвинуться вблизи Доброполья, Святогоровки, Черниговки, Мирного, Гулево, Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки.

По предварительным подсчётам Генштаба, в течение дня на этом участке фронта украинские военные ликвидировали 43 российских оккупантов, ещё 11 ранили. Также Силы обороны уничтожили девять единиц автомобильной техники противника, средство радиоэлектронной борьбы, три специальных средства, пункт управления беспилотниками, склад имуществ и одно укрытие.

Еще четыре единицы автомобильной техники, два специальных средства, два пункта управления беспилотниками и 68 укрытий российских войск получили повреждения. Отдельно Генштаб сообщил об уничтожении или подавлении 153 беспилотников различных типов.

Ситуация на юге

На Александровском направлении россияне один раз атаковали в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отразили десять атак. Противник пытался продвинуться в сторону Успешного, Рождественки, Горкого и Егоровки.

На Ореховском направлении российские войска предприняли одну попытку улучшить своё положение, атаковав в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке не произошло. Генеральный штаб ВСУ продолжает следить за ситуацией на фронте и сообщать о ходе боевых действий. Приведенные данные относятся к оперативной информации по состоянию на 22:00 23 октября 2026 года.

За семь дней Россия запустила по Украине 2597 ударных и ложных беспилотников. Силы обороны обезвредили 2282 из них — это более 87% от общего количества.

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13.

В северной части Купянска Харьковской области остаются несколько десятков российских военных, которые продолжают оказывать организованное сопротивление. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы лишить противника возможности проводить ротацию и перебрасывать подкрепление в город. В то же время заявления россиян о якобы захвате Голубовки и Шевченково не соответствуют действительности.