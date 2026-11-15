Более 800 ударов за сутки — россияне атаковали 48 населенных пунктов Запорожской области

За сутки российские войска 877 раз нанесли удары по Запорожской области. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.

Российские военные атаковали регион сразу несколькими видами вооружения. Больше всего ударов пришлось на беспилотники — за сутки их зафиксировали 685. Преимущественно это были FPV-дроны.

Россияне нанесли 34 авиаудара

В течение суток российская армия нанесла 34 авиаудара по населенным пунктам области. Под обстрелами оказались Запорожье, Заречное, Балабино, Комышуваха, Жёлтая Круча, Жовтенкое, Одаровка, Новотроицкое, Новорозовка, Блакитное и Таврийское.

Также авиация атаковала Орехов, Копани и Васиновку.

Почти 700 атак беспилотниками

Наибольшее количество ударов российские войска нанесли с помощью БПЛА. По данным Ивана Федорова, 685 беспилотников различных типов, преимущественно FPV, атаковали десятки населенных пунктов. Среди них — Запорожье, Кушугум, Новоалександровка, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Речное и Новояковлевка.

Также под атаками дронов оказались Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Преображенка, Новопавловка, Чаривное, Белогорье, Красная Криница, Егоровка и Новоселовка.

Беспилотники наносили удары также по Гуляйпольскому, Копаням, Долинке, Горкому, Верхней Терсе, Ровно, Воздвижевке, Доброполье, Рождественке, Придорожнему, Косовцевому, Новому Запорожью и Терноватому.

Под обстрелами оказались и прифронтовые общины

Помимо авиации и дронов, российские войска применяли реактивные системы залпового огня. За сутки зафиксировали четыре таких обстрела. Они пришлись на Червоный Яр, Таврийское и Новоандреевку.

Еще 154 удара россияне нанесли из артиллерии. Под обстрелом оказались Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка и Малая Токмачка. Также артиллерия обстреливала Преображенку, Чаривное, Белогорье, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Доброполье и Косовцево.

Повреждены дома, инфраструктура и автомобили

По информации областных властей, после российских атак поступило 471 сообщение о повреждениях. Речь идет о жилых домах, объектах инфраструктуры и автомобилях. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району, по сообщению Ивана Федорова, ранения получили 32 человека, в том числе четверо детей.

Масштабы разрушений и последствия обстрелов в общинах области продолжают уточняться. Об этом 15 ноября сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале.

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

Российские террористические войска 14 ноября нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья. Есть раненые мирные жители.

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