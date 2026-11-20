Украинские удары по Керченскому мосту существенно затруднили снабжение российских войск в оккупированном Крыму и на юге Украины. Из-за разрушения автомобильной части переправы и повреждения железнодорожного сообщения армия РФ вынуждена искать альтернативные маршруты для перевозки военных и техники.

Теперь российские оккупанты всё больше полагаются на сухопутные пути снабжения, которые также находятся под ударами украинских Сил обороны.

По данным аналитиков, украинские военные атаковали Керченский мост трижды в течение трех дней. В ночь с 18 на 19 ноября Силы обороны применили береговые ракеты «Нептун», в результате чего было повреждено железнодорожное полотно.

Этот удар стал продолжением предыдущих атак, которые привели к полному разрушению автомобильной части моста. Таким образом, российские войска столкнулись с ограничениями сразу на двух основных транспортных направлениях переправы.

В ISW отмечают, что повреждение моста будет иметь дальнейшие последствия для российской военной логистики. В частности, оккупанты будут вынуждены активнее использовать автомобильную трассу М-14, которая проходит вдоль южного побережья оккупированных территорий Украины и соединяет Ростовскую область с Крымом.

Однако этот маршрут также находится под интенсивными ударами украинских войск. По оценке аналитиков, одновременное поражение Керченского моста и сухопутных путей снабжения создает дополнительные трудности для обеспечения российской группировки на южном направлении.

Эксперты обращают внимание, что успешным ударам по мосту предшествовала системная кампания ВСУ по уничтожению российской противовоздушной обороны. Украинские военные атаковали зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильные огневые группы в оккупированном Крыму, на юге Украины, а также в Ростовской области и Краснодарском крае РФ.

По выводам ISW, такие действия ослабили возможности российской ПВО и создали условия для дальнейших ударов по стратегически важным объектам.

В то же время российский диктатор Владимир Путин во время саммита АТЭС заявил, что Керченский мост якобы является исключительно гражданским объектом и не используется для перевозки военной техники, боеприпасов или топлива.

Аналитики ISW опровергают эти утверждения. Они подчеркивают, что российская армия использовала мост для военных перевозок и продолжала зависеть от него для обеспечения оккупации Крыма.

По оценке института, украинские удары по Керченскому мосту являются частью более широкой кампании по уничтожению и ослаблению российских наземных путей снабжения на всем театре боевых действий.

Об этом сообщается со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Напомним, что Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

Мадьяр показал дроны, с помощью которых был нанесен удар по Керченскому мосту.

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