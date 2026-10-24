Воздушные силы ВСУ на юге уничтожили командные пункты и укрытия оккупантов вместе с личным составом

Украинские пилоты нанесли серию авиационных ударов по позициям российских оккупантов в зоне ответственности Группировки войск «Юг». В результате попаданий были уничтожены командные пункты, укрытия и позиции противника вместе с личным составом.

Экипажи истребителей Воздушных сил ВСУ выполнили ряд боевых вылетов по запросу Группировки войск «Юг».

Украинская авиация нанесла удары по обнаруженным объектам российских захватчиков. По имеющейся информации, точные попадания позволили уничтожить вражеские командные пункты, укрытия и позиции, где находились российские военнослужащие.

Кадры боевых действий украинской авиации и результаты ударов были опубликованы в официальном Telegram-канале Группировки войск «Юг».

Вечером 23 октября Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию «Протон» в российском Орле. Для атаки могли быть использованы как минимум пять крылатых ракет Storm Shadow / SCALP. На обнародованных кадрах видны значительные разрушения одного из производственных цехов, который, возможно, был полностью уничтожен.

Ночью 24 октября в российском Ростове после взрывов возникли перебои с электроснабжением и вспыхнул пожар. Часть города осталась без света.

В субботу, 24 октября, в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

В российском городе Орел после ракетного удара был значительно разрушен завод «Протон», производящий электронные компоненты для промышленности и специальной техники. По сообщениям российских СМИ и опубликованным фотографиям, на предприятии разрушен как минимум один производственный цех, а часть этажей, крыша и фасад здания обрушились. По данным украинских источников, продукцию завода используют и в российском военно-промышленном комплексе.

В московском деловом центре «Москва-Сити» эвакуировали людей из комплекса IQ-квартал, где расположены офисы трёх российских министерств.

В Москве, Россия, начали эвакуацию пассажиров из части терминалов аэропорта Шереметьево после введения воздушной тревоги. Также временно ограничили авиационные операции в четырёх аэропортах московской агломерации, сообщает RMF24 .

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