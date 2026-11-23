23 ноября по православному календарю почитают святителей Амфилохия Иконийского и Григория Акрагантийского, а также мучеников Сисиния и Феодора. В этот день День ангела отмечают мужчины с именами Григорий, Александр, Федор, Борис, Иван, Макар и Алексей. В календарях именинов также встречаются женские имена Анна и Ольга. Рассказываем, что означает каждое из них.

В этот день своих небесных покровителей чествуют носители нескольких мужских имен. Среди них есть имена греческого, латинского и древнееврейского происхождения. Также 23 ноября можно поздравить женщин с именами Анна и Ольга.

Женские имена 23 ноября

Анна

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение. Оно образовано от слова «Ханна» и означает «милость», «благодать» или «привязанность». Это одно из древнейших женских имен, распространённое во многих странах мира. В христианской традиции имя связано со святой Анной, матерью Девы Марии. Среди распространённых форм — Анюта, Анечка, Ганна.

Ольга

Имя Ольга имеет скандинавское происхождение. Оно происходит от древнескандинавского имени Хельга (Helga), которое означает «святая», «священная» или «светлая». В Украине это имя известно благодаря княгине Ольге, которая стала одной из самых выдающихся фигур в истории Киевской Руси. В христианстве её почитают как равноапостольную княгиню. Среди уменьшительных форм имени — Олюся, Олечка, Оля.

Мужские имена 23 ноября

Амфилохий

Имя Амфилохий имеет древнегреческое происхождение. Его связывают с названием исторической области Амфилохия. В церковных источниках имя известно благодаря святителю Амфилохию, епископу Иконийскому, жившему в IV веке. Он был одним из выдающихся богословов своего времени и принимал участие в защите христианского вероучения.

Григорий

Имя Григорий происходит из греческого языка от слова grēgoros, что означает «бдительный», «не спящий», «внимательный». Оно символизирует внимательность и готовность к действию. В христианской истории есть много святых с этим именем. В частности, 23 ноября поминают святителя Григория, епископа Акрагантийского, прославившегося своим служением и духовной мудростью.

Сисиний

Имя Сисиний имеет древнегреческое происхождение. Его связывают с греческим словом Sisinnios, которое использовалось в качестве личного имени в античные времена. Точное значение имени не имеет общепринятого объяснения. В православной традиции 23 ноября поминают мученика Сисиния, епископа Кизицкого, который пострадал за христианскую веру.

Федор

Имя Федор происходит из греческого языка от имени Теодорос. Оно состоит из двух частей: theos — «Бог» и doron — «дар». Поэтому его значение — «Божий дар» или «дарованный Богом». Имя имеет древнюю христианскую историю и распространено во многих славянских странах. Среди распространённых форм — Федя, Федорко, Теодор.

Александр

Имя Александр имеет греческое происхождение. Оно образовано от слов alexō — «защищать» и anēr — «мужчина», «человек». Традиционное значение имени — «защитник людей». Оно стало известным ещё в античные времена и получило широкое распространение в разных странах. Среди уменьшительных форм — Сашко, Саша, Олесь, Александрик.

Борис

Имя Борис имеет славянское происхождение. Его связывают со старославянским словом «борьба», поэтому значение имени часто объясняют как «борец» или «тот, кто борется за победу». Существует также версия, что оно является сокращённой формой древнего имени Борислав. Имя известно благодаря святому князю Борису, одному из первых канонизированных святых Киевской Руси.

Иван

Имя Иван происходит из древнееврейского языка. Оно образовано от имени Йоханан и переводится как «Бог милостивый», «Божья благодать». Это одно из самых распространённых мужских имён в Украине. В христианской традиции оно связано со многими святыми, в частности с Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном Богословом. Распространённые формы — Ивась, Иванко, Иванчик.

Макар

Имя Макар имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слова makarios, которое означает «счастливый», «блаженный» или «благословенный». В древности так называли людей, которым желали счастливой судьбы и Божьей благосклонности. Имя имеет давнюю христианскую традицию. Среди его форм — Макарко, Макарчик.

Алексей

Имя Алексей происходит из греческого языка от слова alexein, что означает «защищать», «охранять», «отбивать нападение». Поэтому его толкуют как «защитник» или «тот, кто охраняет». Имя распространено во многих странах и имеет немало святых покровителей в христианстве. Среди уменьшительных форм — Леша, Олесь, Алексейко.

Эраст

Имя Эраст имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от слова erastos, которое переводится как «возлюбленный», «желанный» или «тот, кого любят». В христианской традиции известен святой Эраст, один из семидесяти апостолов, о котором упоминается в Новом Завете. Его имя связано с ранней историей распространения христианства.

Орест

Имя Орест происходит из древнегреческого языка. Оно связано со словом oros, означающим «гора». Поэтому имя традиционно толкуют как «тот, кто живёт в горах» или «горный». Оно известно ещё из античной мифологии, где Орест был сыном Агамемнона. В церковной традиции также почитают мученика Ореста Тианского, врача.

Родион

Имя Родион имеет греческое происхождение. Его связывают с названием острова Родос или с греческим словом, означающим «роза». Поэтому среди толкований имени есть значения «житель Родоса» и «розовый». Оно получило распространение в разных странах и имеет древнюю историю.

День ангела — что это за праздник

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого человек получил при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека и сопровождает его на протяжении всей жизни.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Их дату определяют по церковному календарю, ориентируясь на память святого, в честь которого назвали человека.

Как отмечать День ангела

Традиционно этот день начинают с молитвы. Верующие могут посетить храм, поблагодарить Бога за прожитые годы, попросить своего небесного покровителя о заступничестве и поддержке. По желанию можно исповедаться и причаститься.

После этого именинники могут провести время с семьёй и друзьями, пригласить близких на праздничный ужин или просто посвятить день общению с дорогими людьми. Главное — помнить о духовном значении праздника.

Как поздравить с именинами 23 ноября

В День ангела именинникам желают здоровья, счастья, душевного покоя, семейного уюта и Божьего благословения. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель всегда оберегал от невзгод, помогал находить правильный путь и придавал сил в сложные моменты.

Поздравление не обязательно должно быть длинным. Достаточно сказать искренние слова, пожелать мира, любви и исполнения мечтаний. Даже небольшой знак внимания может сделать этот день особенным.

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