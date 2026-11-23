58-летний пограничник Юрий Лазоренко из Полтавской области, известный под позывным «Лоза», после тяжелого ранения в голову в течение восьми часов помогал сослуживцам удерживать позиции в условиях полуокружения на Сватовском направлении.

Мужчина, проработавший более 20 лет энергетиком в «Нафтогазе», был мобилизован в 15-й мобильный пограничный отряд в феврале 2023 года, сдерживал наступление оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области, а впоследствии воевал в Луганской области, где в октябре 2023 года во время вражеского штурма получил осколочное ранение в голову и акубаротравму.

По словам бойца, после попадания осколка он потерял сознание, однако сослуживцы быстро привели его в чувство, наложили повязки и затащили в укрытие, откуда он ещё восемь часов продолжал отбивать атаки до утренней эвакуации. После нескольких месяцев лечения и реабилитации военнослужащего перевели в Волынский пограничный отряд, где с марта 2024 года он охраняет украинско-белорусский участок государственной границы, тогда как его 30-летний сын Владислав уже более десяти лет продолжает выполнять боевые задачи в рядах Вооруженных Сил Украины.

Источник: 6-й Волынский пограничный отряд.

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