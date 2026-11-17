Президент России Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Министр транспорта Дмитрий Ядров выступил с докладом, но не упомянул об инциденте на Крымском мосту. Путин также не стал расспрашивать чиновника о ситуации на переправе. Вместо этого он поздравил главу ведомства с Днём работника транспорта, который отмечается 20 ноября.

Во время выступления Ядров заявил о повышении «комфорта и безопасности железнодорожных перевозок».

В то же время перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что четыре поезда прибудут в Керчь с задержками от двух до четырех с половиной часов.

Ранее беспилотники уже атаковали пассажирские поезда. В июне в результате удара БПЛА по пригородному поезду «Азовский — Керчь» погиб один человек. В октябре дроны попали в поезд, в котором ехали футболисты московского «Локомотива».

Кроме того, движение поездов неоднократно задерживалось из-за атак беспилотников.

Министр также отчёта о достижениях в других проблемных сферах. В частности, он упомянул о росте морских перевозок.

В то же время доходы многих российских поставщиков зерна упали из-за ударов ВСУ по судам в Черном море.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов об атаке на Крымский мост, переадресовал их в Министерство транспорта. Он заявил, что ведомство должно предоставить более точную информацию о сроках восстановительных работ и времени открытия моста для автомобилистов.

Однако в течение следующих двух с половиной часов в Telegram-канале министерства не появилось новых сообщений по этому поводу.

Песков также назвал повреждения моста «незначительными». В то же время, по информации Telegram-канала Mash, один из беспилотников повредил арку переправы, из-за чего «ее сместило примерно на 15 градусов».

О встрече сообщила пресс-служба Кремля.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадьяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

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