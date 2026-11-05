Путин передал российские активы Japan Tobacco International компании бывшего сотрудника спецслужб РФ

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о передаче под «временное управление» акционерного общества «Промышленные активы» 100% долей в четырёх российских предприятиях японской группы Japan Tobacco International (JTI), в частности «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.И. Донской табак» и «Дж.Т.И. Елец».

Японская компания контролировала до 40% табачного рынка РФ и выпускала бренды Winston, Camel, Sobranie и LD. Формально владельцы сохраняют право собственности, однако теряют управление предприятиями с 4 тысячами сотрудников.

По данным реестров, АО «Промышленные активы» с уставным капиталом 100 тысяч рублей было зарегистрировано в сентябре 2026 года, а его единственным акционером является Сергей Дрёмов — бывший депутат подконтрольного РФ «Госсовета Крыма» и бывший офицер российских спецслужб (2000–2016). Помимо JTI, осенью 2026 года Кремль в рамках указа о «временном управлении» изъял российские активы компаний Nestle, Aptar, Metro, Auchan, FM Logistic и «Лемана Про».

Источник: российские СМИ.

Российские власти значительно увеличили продажи имущества, конфискованного у граждан и компаний, чтобы сократить дефицит бюджета, который растет на фоне войны. С января по ноябрь 2026 года выручка от продажи такого имущества составила около $4,6 млрд. Это более чем в четыре раза превышает показатель за весь 2025 год, когда удалось получить примерно $1,1 млрд.

Российские миллиардеры пожертвовали в бюджет РФ более $5,6 млрд, — Reuters.

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